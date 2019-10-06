【英超】文尼米拿包辦兩球　利物浦絕殺李城　保跨季17連勝 (00:15)

利物浦昨仗如鋒將沙迪奧文尼賽前所言，汲取歐聯分組賽險勝薩爾斯堡的教訓。今季首次正選上陣的洛夫雲，上半場令李斯特城前鋒占美華迪近乎隱形。惟紅軍穩守下只有阿歷山大阿諾特的右路傳中較具威脅，但占士米拿及羅拔圖法明奴俱未能命中目標。直到40分鐘一次後場突擊，占士米拿長傳找到文尼，後者單刀攻入其第50個英超入球。

傷癒的占士麥迪臣80分鐘入楔，一度為李斯特城一擊即中扳平，不過文尼再於補時博得12碼，由米拿操刀絕殺，助紅軍以2：1力克李城，保住英超跨季17連勝，國際賽期後若於雙紅會擊敗曼聯，將平曼城前一季創下的最長連勝紀錄。

雖然李斯特城落敗，但8戰15分仍保住第3位。利物浦領隊高普覺得，「狐狸」在羅渣士領軍下，可繼2015/16年球季歷史性英超封王後，再衝歐聯資格：「這是百分百可能的，隊名以外，他們與前六球隊沒有分別。」另外，利物浦近期除了被指球迷於歐聯行為不檢，面臨被罰。英國傳媒也報道，他們疑派駭客入侵曼城的球探軟件。

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