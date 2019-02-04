【NBA】火箭總經理貼文疑撐港示威訴求　班主割席稱言論不代表球隊 (18:30)

目前正於東京備戰NBA日本賽的火箭，將在下周二（8日）及下周四（10日）與速龍於埼玉超級競技場（SSP）交手。惟球隊總經理莫利突於社交網發表政見，貼上寫有「FIGHT FOR FREEDOM，STAND WITH HONG KONG」的圖片，疑公開支持香港示威活動，隨即惹起熱議，內地球迷在其社交網批評，並要求其道歉及下台，不過留言亦不乏香港及美國等球迷力撐。此外，有「Woj總」之稱的著名美國ESPN記者禾蘭諾斯基（Adrian Wojnarowski）亦因讚好其貼文而被批。

事後莫利刪除貼文，而火箭班主費迪達（Tilman Fertitta）則在社交網「割席」：「大家聽着，莫利的言論不代表火箭，我們身處東京是為了推廣NBA給全世界，我們不是政治組織！」

47歲的莫利自2007年起擔任火箭總經理至今，曾與中國隊傳奇球星姚明共事，2017/18球季曾奪NBA年度最佳行政人員。

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