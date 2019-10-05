【世盃外】港足作客伊拉克決選出爐　夏志明落選　徐德帥再獲徵召 (16:14)

港足將在世盃外亞洲區C組第3仗作客伊拉克隊，決選名單原定明晚公布，但在本周港超延期，未有賽事下提早於今午出爐。23人大軍跟上月出戰兩場世盃外名單大致相同，只有一個變動，由傷癒的東方龍獅中場徐德帥，取代冠忠南區前鋒夏志明，至於上次補選的3名年輕球員，鄭兆均、鍾偉強及羅梓駿繼續入選。不過，季初表現不俗、在初選名單的36歲老將射手基奧雲尼，再一次落選，令此行大軍只有艾力士、辛祖及小將孫銘謙3名正前鋒。

主教練麥柏倫認為，是次點兵陣容中，每個位置都取得平衡：「球隊在經驗及年輕球員中取得平衡，面對像作客伊拉克隊的硬仗，經驗豐富的球員是非常重要，但同時需注入年輕活力元素，令球隊有持續性。在9月世盃外圍賽，多名新球員表現都不錯，值得繼續入選。球員將會付出100%，為穿上港隊球衣拚盡。」

港足下周一（7日）下午在將軍澳足球訓練中心開操，周二凌晨隨即登機前往伊拉克巴士拉，備戰周四晚舉行的世盃外圍賽。今仗亦是伊拉克隊獲國際足協批准後，近年首次在主場出戰國際賽。

港足作客伊拉克23人決選名單

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、王振鵬 (傑志)、袁皓俊 (理文)

後衛：馮慶燁 (東方龍獅)、羅 素 (河北華夏幸福)、丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文 (傑志)、

徐宏傑 (梅州客家)、梁諾恆、羅拔圖 (富力 R&F)

中場：鍾偉強、徐德帥、黃 威 (東方龍獅)、陳俊樂 (廣州富力)、黃洋、鞠盈智 (傑志)、鄭兆均 (理文)、陳肇鈞 (冠忠南區)

前鋒：艾力士 (大連一方)、辛祖、孫銘謙 (和富大埔)

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