【足球x政治】亞塞拜疆球會歐霸作客盧森堡　球場上空現亞美尼亞國旗 (21:16)

事件發生在上半場，當時卡拉巴克領前2：0，有人利用小型無人機在球場中圈上空展示亞美利亞國旗，卡拉巴克球員嘗試以足球攻擊該無人機。球證其後決定暫停比賽，約15分鐘後重開，卡軍之後再入兩球，終以4：1大勝在62分鐘少踢1人的杜迪蘭治。

亞塞拜疆與亞美利亞於1994年戰爭結束後，普遍被國際承認為亞塞拜疆一部分的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh），一直被亞美尼亞少數民族武裝控制。兩軍的緊張關係近年牽連至足球比賽上，如今次事件中，一個親亞美尼亞組織便承認責任。卡軍則急忙在官方Twitter表態，稱「卡拉巴克自古以來屬於阿塞拜疆」。

上季歐霸決賽在亞塞拜疆首都巴庫上演，參戰球隊阿仙奴的亞美尼亞隊中場米希達利恩，便因人身安全問題沒有隨隊大戰車路士，他甚至早在同屆歐霸分組賽已無緣作客卡拉巴克。另外，他過往效力多蒙特時，亦曾缺席在亞塞拜疆舉行的球會賽事。

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