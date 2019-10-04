【港超】足總取消今晚起3天港超賽事　甲乙丙組及青少年聯賽同延期 (17:29)

港府今午宣布通過引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，周六（5日）凌晨零時起生效。香港足總今日傍晚宣布，未來3日共5場港超賽事，包括原定今晚在旺角場舉行的冠忠南區對傑志，以及甲、乙、丙組及青少年聯賽，合共96場賽事悉數延期，補賽詳情將於落實後再作公布。
本周原本有5場港超賽事，包括今晚南區對傑志、周六香港飛馬對富力R&F、佳聯元朗對理文、周日和富大埔對愉園，以及東方龍獅對標準流浪，但足總今傍晚發新聞稿表示，由於預計各球場附近之交通或受影響，為減低球迷前往及離開球場時可能會遇到的不便，宣布所有賽事延期舉行。
因應明晚維園或有集會。足總昨日曾將在香港大球場舉行的飛馬對富力一戰，以「預計球場附近交通或受影響」為由，由下午5時半提早至下午2時半舉行。而今起未來3日的U14、U16及U18共36場青少年聯賽亦已取消，需延期舉行。
另外，港足U18的紀律風波，有18名球員與兼職體能教練早前在泰國集訓期間違規飲酒，青年軍主教練安頓事後即晚夜深嚴懲球員，曾擲水樽令球員受傷，之後遭投訴而被停職。足總行政總裁溫達倫說，事件上球員的確做錯了，而安頓處理時亦有不當，確認暫被停職，但澄清足總是收到一間球會高層反映事件，而非如早前報道指，有任何一位家長直接向足總投訴。他透露，下周二足總董事會將討論事件及如何懲罰涉事球員。足總補充，董事會後需內部溝通，才可就今次事件得出結論。