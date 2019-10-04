【港超】足總取消今晚起3天港超賽事　甲乙丙組及青少年聯賽同延期 (17:29)

本周原本有5場港超賽事，包括今晚南區對傑志、周六香港飛馬對富力R&F、佳聯元朗對理文、周日和富大埔對愉園，以及東方龍獅對標準流浪，但足總今傍晚發新聞稿表示，由於預計各球場附近之交通或受影響，為減低球迷前往及離開球場時可能會遇到的不便，宣布所有賽事延期舉行。

因應明晚維園或有集會。足總昨日曾將在香港大球場舉行的飛馬對富力一戰，以「預計球場附近交通或受影響」為由，由下午5時半提早至下午2時半舉行。而今起未來3日的U14、U16及U18共36場青少年聯賽亦已取消，需延期舉行。

另外，港足U18的紀律風波，有18名球員與兼職體能教練早前在泰國集訓期間違規飲酒，青年軍主教練安頓事後即晚夜深嚴懲球員，曾擲水樽令球員受傷，之後遭投訴而被停職。足總行政總裁溫達倫說，事件上球員的確做錯了，而安頓處理時亦有不當，確認暫被停職，但澄清足總是收到一間球會高層反映事件，而非如早前報道指，有任何一位家長直接向足總投訴。他透露，下周二足總董事會將討論事件及如何懲罰涉事球員。足總補充，董事會後需內部溝通，才可就今次事件得出結論。

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