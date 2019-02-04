【歐霸】曼聯L組僅和作客10場不勝　蘇帥轟漏判12碼　阿仙奴大捷F組居首 (17:20)

曼聯此役以丹尼爾占士任箭頭，從後策應的是18歲的格連活特、19歲的安祖高英斯及桑馬達，惟至63分鐘為止，球隊攻門寥寥，主帥蘇斯克查其後先後調入拉舒福特、連格和麥湯米尼加強攻力和組織力，但也只增加兩次叩關，而合共6次射門俱不中目標，阿爾克馬爾門將比蘇治全場相當清閒，在其隊友的12射4中卻未能破門下，雙方悶和0：0，也是曼聯自今年3月英超負阿仙奴後，連續10次客場不勝和只入5球，而且自今季英超首戰以4：0大勝車路士後，各項賽事連續9仗單場入球不多於1球。

蘇帥賽後重彈賽前舊調，指主隊的人造草場「令情况艱難」，卻又稱讚麾下表現非常好，更稱對方禁區內犯手球卻未獲判12碼：「我不能相信我所目睹的。這令我們很沮喪。」曼聯暫兩戰得4分排L組次席，與榜首柏迪遜同分，後者作客以2：1勝艾斯坦拿。另外，蘇帥證實連格腿筋受傷，下周日（6日）聯賽恐難隨隊作客紐卡素。

阿仙奴則藉今夏來投的加比爾馬天尼利，先後於13和16分鐘梅開二度，以及在57分鐘助攻中場丹尼施巴路斯，加上20歲中場祖爾韋洛克在22分鐘的入球，終助球隊以4球淨勝標準列治。領隊艾馬利說：「馬天尼利加盟後曾踢過前線各個位置。他最擅長左路攻擊，也可當右翼。由於他在巴西時司職正前鋒，所以今仗擔任箭頭。他為球隊展示了對勝利的饑餓。」阿仙奴賽後以3分領前標準列治及法蘭克福。

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