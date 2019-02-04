【歐霸】曼聯作客AZ踢人造草場　蘇斯克查：「這是我看過其一最差的球場」 (22:34)

(阿爾克馬爾vs.曼聯 now643台、有線616/656台、無綫MyTV Super303台 明晨00：55開賽)

(阿仙奴vs.標準列治 now643台、有線616/656台、無綫MyTV Super303台 明晨03：00開賽)

近兩仗英超1和1負的曼聯，明晨轉戰歐霸作客阿爾克馬爾（AZ）的21人大軍，除了普巴養傷避戰，安東尼馬迪爾、勞基梳爾、雲比沙卡及菲爾鍾斯均未有隨隊，由仍有輕傷的拉舒福特及剛當選9月球會最佳球員的麥湯米尼等人領軍，聯同丹尼爾占士、格連活特、杜安薜比、占士加拿及鍾達希等小將出征。右閘達洛治亦已傷癒隨隊。

而今季由英冠打比郡加盟曼聯的丹尼爾占士，將有機會首次出戰歐洲賽，季初表現突出的他，首場歐霸盃因傷缺陣，他賽前表示已準備好迎接其歐洲賽的「處子戰」。

由於AZ的主場上蓋需維修，今仗將移師至海牙球場的仿真草場作賽，但紅魔領隊蘇斯克查賽前表示，非常不滿球場的草地質素，更稱「這是我看過其中一個最差的球場。在挪威的人造草場，相比下還更新及現代化得多。」曼聯在首輪主場以1：0挫艾斯坦拿，暫以3分排小組榜首，AZ則作客2：2和柏迪遜各得1分。

另邊廂，本周初英超1：1打和曼聯的阿仙奴，亦同日出戰歐霸，在F組主場迎戰標準列治。雖賽事重要性不及歐聯，但曾3奪歐霸盃的領隊艾馬利說，歐霸是一個美好賽事，也是晉身來季歐聯的一個途徑，冀球迷及各界更關注及「喜愛」這項盃賽。