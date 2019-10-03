【歐聯】日韓孖寶南野拓實及黃喜燦大放異彩　紅軍球迷籲高普收購 (20:03)

利物浦今晨主場以4：3擊敗薩爾斯堡，取得今季歐聯分組賽首捷，但球場上的亞洲面孔卻成為焦點。在奧超分別攻入3球及4球的南野拓實及黃喜燦，全場多次策動攻勢，令紅軍後衛疲於奔命。2015年加盟薩軍的南野拓實，在下半場首次於歐聯建功；同樣在4年前加盟球隊的黃喜燦，則助球隊先開紀錄。

事實上，兩人在今年年初的亞洲盃已受注目，其中南野拓實在決賽代表日本隊上陣並攻入1球，惟未能助「藍武士」凱旋；出身自浦項製鐵青訓的黃喜燦，近年亦已奠定「太極虎」主力地位，兩人兩仗直接或間接製造7個入球，賽後令不少紅軍球迷對亞洲球員刮目相看，更有人在網上呼籲紅軍領隊高普應考慮收購。2012年起為大阪櫻花一隊上陣、2015年離隊的南野拓實，賽後有感而發，在社交網站表示：「在海外漂泊5年，很高興有機會證明自己是否已成長，但我仍有再進步的空間」。黃喜燦則感謝球迷支持，隨即獲逾兩萬人讚好。

另外，位列G組的辛尼特主場以3：1擊敗賓菲加旗開得勝。曾於世界盃亞洲區外圍賽作客香港，攻破港足大門的「伊朗美斯」阿斯蒙，連續兩場建功，成為球隊功臣。

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