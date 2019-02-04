【歐聯戰報】沙拿梅開二度　利物浦4：3險勝薩爾斯堡　與巴塞車路士齊響頭炮 (18:03)

E組利物浦今仗主場出擊，由沙迪奧文尼先開紀錄，由於他曾效力薩爾斯堡，故入球後未有慶祝，加上安德魯羅拔臣及沙拿建功，紅軍於36分鐘已遙領3：0。不過，作為連續6屆奧地利超級聯賽冠軍盟主，薩爾斯堡於3分鐘後，即由韓國鋒將黄喜燦擺脫中堅華基爾雲迪積克後追回一球，加上換邊後56及60分鐘，日本隊前鋒南野拓實及挪威隊射手艾寧夏蘭特各建一功，扳平3：3。不過，沙拿於69分鐘接應羅拔圖法明奴頭槌二傳奠勝，最終紅軍在驚濤駭浪下險勝4：3，打開今季歐聯勝利之門。同組另一場，拿玻里作客只能與亨克悶和0：0，賽後以4分續排榜首，利物浦則以3分暫列第3。

F組方面，巴塞隆拿有美斯傷癒復任正選作客對國際米蘭，後者有射手盧卡古因傷缺陣，而主隊在開賽3分鐘，先由倒戈的阿歷斯山齊士，助攻予拿達路馬天尼斯先開紀錄。巴塞於換邊後演逆轉，蘇亞雷斯先在58分鐘，在禁區邊第一時間接應傳中窩利抽入世界波，「阿蘇」再於完場前5分鐘，接應美斯助攻，再擺脫對手射入，反勝2：1。多蒙特憑摩洛哥後衛阿舒拉夫梅開二度，作客2：0挫布拉格斯拉維亞，賽後力壓同得4分的巴塞暫列榜首，國米歐聯兩仗1和1負得1分包尾。

至於車路士在H組，作客以2：1擊敗法甲球隊里爾，打開今屆歐聯首勝，「藍戰士」由季初狀態大勇、剛度過22歲生日的前鋒譚美阿巴謙先開紀錄，並由韋利安奠勝。不過榜首位置，則落在同日作客3：0挫華倫西亞的阿積士，這支上屆歐聯打入4強的荷甲傳統勁旅，賽後兩戰皆勝全取6分，車路士以3分緊隨其後。

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