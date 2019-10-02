【歐聯】基沙文戰國米前認未融入巴塞　「我與美斯都不愛說話」 (22:22)

巴塞隆拿vs.國際米蘭 now644台/有線602/662台 明晨03：00直播

基沙文今夏由馬德里體育會加盟巴塞，西甲上陣7場入3球，表現以巴塞角度只屬中規中矩。他表示自己信心不減，但與隊友配合跑動仍有不足，「仍未是最好的基沙文」。因美斯斷續受傷，包括是役對國米亦最多後備救亡，基沙文未有太多時間與對方同場並肩比賽。他覺得二人的關係亦可繼續進步：「他（美斯）不是愛說話的人，我也不是，所以對話很難延續。不過我有送過瑪黛茶給他，我們在向正確方面前進，而我來這裏就是幫助大家。」他又指有力突破舊隊友高甸的防守，就像去年世界盃入球，為法國隊擊敗烏拉圭隊。

除了高甸，國米亦有阿歷斯山齊士倒戈，他更因盧卡古賽前受傷而大有機會正選。領隊干地有望趁巴塞陣容不整，成為近16年來首支在魯營凱旋的意甲球隊。當年祖雲達斯在納比領軍下，作客贏2：1，曾效「斑馬軍」的干地該仗全場作後備。

布拉格斯拉維亞vs.多蒙特 now643台/有線616/656台/MyTV Super303台 明晨03：00直播

同組多蒙特則在另一場作客布拉格斯拉維亞，但缺少射手柏高艾卡沙。現執教斯拉維亞宿敵布拉格斯巴達的蜂兵名宿路斯基，便警告舊會要提防對手高效壓迫。

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