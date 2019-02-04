【田徑世界賽】童年受欺凌兼患哮喘　22歲拉尼斯200米奪金吐烏氣 (18:21)

田徑世界賽今晨續於卡塔爾多哈上演，美國隊的拉尼斯在男子200米做出19.83秒，雖然較自己今年7月的19.50秒個人最佳慢，但仍力壓已奪100米銅牌的加籍跑手迪格拉斯，首奪世界賽金牌。中國隊的謝震業以20.14秒排第7，未能打破自己保持的亞洲紀錄，但屬中國隊歷史最佳名次。

拉尼斯早在2014年青年奧運成名，讀書時期卻有段坎坷經歷。他在世界賽前的一次訪問，透露童年受哮喘困擾，試過因呼吸困難被緊急送院。患有注意力缺失症（ADD）的他，又受朋輩欺凌，9歲時因抑鬱而要接受治療，父母再於13歲離異。種種打擊在田徑場得到解脫，他揚名多項青年賽，甚至被冠以保特接班人稱號。

今晨稱霸世界賽200米後，拉尼斯再被問及前輩保特，但這新星笑稱：「不要再叫我保特接班人了，我會有自己的路向。我仍未跑進19.30秒，與他的19.19秒仍差得遠，但我會繼續努力。」

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