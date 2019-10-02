【歐聯】皇馬主場落後兩球驚險逼和布魯日排榜尾　主帥施丹：難以開懷 (13:11)

皇馬在首場歐聯作客0：3不敵巴黎聖日耳門（PSG）後，今重返主場出擊，惟上半場被客軍前鋒艾曼紐丹尼斯於9及39分鐘梅開二度，令「銀河艦隊」半場意外地落後0：2。皇馬於下半場換走門將泰拔高圖爾斯，換入今夏外借至來的法國隊門將艾路拿，並於55分鐘，由隊長沙治奧拉莫斯頭槌頂入，旁證原判越位，但經視像裁判（VAR）後判入球有效。布魯日於84分鐘，有隊長魯特禾馬兩黃一紅被逐後，皇馬隨即把握踢多1人優勢，1分鐘後由卡斯米路頭槌建功逼和2：2，為球隊取得今屆歐聯第1分，但在小組續排末席。布魯日則兩連和以2分排次席。而PSG憑傷癒復出的射手莫路伊卡迪奠勝，作客1：0小勝加拉塔沙雷，兩戰全勝居首，該阿根廷隊射手亦攻入今夏外借加盟後的首個入球。

賽後皇馬主帥施丹對球員的表現有微言：「我們在開賽10分鐘欠集中，所失的第1球令人可笑，亦令對方士氣高昂攻入第2球。我為球隊下半場立即作出良好反應感到欣慰，但這是差勁的戰果，我們難以開懷。」據報，門將高圖爾斯並非表現欠佳而半場被換出，而是腹部感痛楚未能作賽。

D組方面，意甲冠軍祖雲達斯憑希古恩、貝拿迪斯治及基斯坦奴朗拿度（C朗）各建一功，主場3：0大勝利華古遜，打開勝利之門，以4分暫升榜首。C朗亦在歐聯累積第102場勝仗，超越西班牙隊門將卡斯拿斯的101仗，成為歐聯史上勝仗最多球員；同組的馬德里體育會，憑祖奧菲歷斯及湯馬士柏迪各入一球，作客2：0輕取莫斯科火車頭。葡萄牙隊新星祖奧菲歷斯，以19歲325日成為馬體會歷來最年輕歐聯入球者，原紀錄為現曼城射手阿古路所保持的20歲106日。

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