【歐聯】拜仁作客7:2大破熱刺　前廠兵基拿比「大四喜」　普捷天奴「當下需團結」 (12:17)

上季打入歐聯決賽的熱刺，今仗正選收起中場基斯甸艾歷臣，並於開賽12分鐘由韓國隊球星孫興慜先拔頭籌，不過拜仁僅3分鐘後便由甘美治妙射扳平，並在完半場前，由射手羅拔利雲度夫斯基接應基拿比助攻破網，半場反超前2：1。

主場出擊的熱刺於換邊後兵敗如山倒，拜仁先由基拿比於53及55分鐘梅開二度，將優勢擴大至4：1。熱刺縱在61分鐘由射手哈利卡尼射入12碼追成2：4，不過曾效力阿仙奴3季的法國籍翼鋒基拿比，面對昔日同市死敵毫不手軟，於83及88分鐘兩度建功達成「大四喜」，加上羅拔利雲度夫斯基再建功梅開二度，助這支德甲班霸作客意外地大勝7：2。拜仁在B組全取6分居首，同日貝爾格萊德紅星主場3：1反勝奧林比亞高斯後，以3分排次席，後者與熱刺同得1分，分列3、4名。

熱刺這場大敗，除了是繼1995年後首次在歐洲賽失7球，亦是隊史及英超隊歷來在歐戰主場的最大敗仗。而熱刺對上一次單場失7球，已追溯到1996年英超1：7負紐卡素。面對錄得多個不光彩紀錄，領隊普捷天奴賽後大感無奈：「在足球這是會發生的事，拜仁每一次觸球都致命能入球，這是難以接受。我們非常失望和沮喪，但必須團結一致。當你蒙受如此賽果，最重要是振作起來，相信自己。」而基拿比則賽後風騷，在社交網留言稱「北倫敦是紅色的！」此子雖當年被阿仙奴棄用賣走，但似仍沒忘記對兵工廠的感情。

至於另一支英超球隊，曼城在C組憑史達寧及菲爾科頓各建一功，主場以2：0輕取薩格勒布戴拿模，兩戰全勝排榜首。

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