【NBA季前賽:附精華】火箭140:71狂數CBA上海大鯊魚　勇士證湯臣明星賽前不復出 (17:30)

火箭今早迎戰球隊名宿姚明旗下的CBA球隊上海大鯊魚，雖然新兵「二少」韋斯特布克因傷避戰，但雙方實力懸殊，最終火箭以140：71狂數對手，夏登上陣僅21分鐘便貢獻10分、12個籃板及17次助攻的「三雙」表現，客軍則有前火箭中鋒蒙泰祖拿斯取全場最高27分。

此外，30支球隊昨於NBA傳媒日齊齊亮相，今夏失去杜蘭特的上屆亞軍勇士成焦點。會方在記者會證實，上屆總決賽膝部受傷的球星基利湯臣，至明年2月明星賽之前都不會復出。至於今季陣容年輕化下，另一球星「咖喱仔」史堤芬居里以31歲之齡成為陣中最老球員，他昨笑言：「不用大家來提醒我，我仍然感覺年輕，每天起身都很開朗，我深信自己仍能維持目前的水平很多年。不過若在這層面（陣中最老），我會懷念伊古達拉和利華斯頓在陣中的時候呢！」

至於今季簽入利安納及保羅佐治的快艇，將於周六及下周一於夏威夷舉行的季前賽，與火箭及上海大鯊魚「拍跳」，惟兩名新加盟的球星昨證實均會因傷缺席，其中保羅佐治料將避戰球隊全數季前賽。

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