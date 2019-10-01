【意甲】AC米蘭召危機會議商討未來　舒夫真高料晤馬甸尼為接掌鋪路 (20:25)

據網上流傳的片段顯示，甘柏奧路在不敵費倫天拿後近兩小時後，才坐車離開聖西路，同行的尚有馬甸尼及首席足球主管波班等。據報眾人召開危機會議商討球隊未來路向，並已未雨綢繆為換帥作準備。而被指成為新帥大熱的烏克蘭隊教練舒夫真高，或於本周前往米蘭與馬甸尼共晉晚餐，為接掌帥印鋪路。包括阿仙奴前帥雲格，以及前羅馬及李斯特城主帥雲尼亞里等，亦成為AC米蘭考慮人選。

另據意大利傳媒報道，祖雲達斯已向意大利奧林匹克委員會上訴，要求推翻2005/06球季被褫奪的意甲冠軍、並改頒予次席球隊國際米蘭的決定。「斑馬兵」該季以91分奪得聯賽冠軍，但高層與賽會的通話內容其後曝光，被揭發在多場賽事操控球證人選，最終連同2004/05球季的冠軍亦被褫奪，及判罰在翌季於意乙作賽。報道未有披露祖雲是否連同2004/05球季被褫奪冠軍一概提出上訴，而委員會亦未決定是否接納有關申請。

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