【英超:附精華】曼聯賽和阿仙奴　7戰9分30年最差開季　蘇斯克查稱仍在交學費 (13:18)

曼聯今仗意外有拉舒福特及保羅普巴提早復出正選，但二人全場表現沉寂，反而中場麥湯米尼後上遠射，阿仙奴隊長格列沙加疑閃避來球而令皮球掛網，令紅魔半場領先。不過，為曼聯客串左後衛的杜安施比後場誤傳，令奧巴美揚58分鐘射破迪基亞。旁證起初舉旗，但視像裁判（VAR）之後稱哈利馬古尼越位，推翻詐糊。兩隊終各得1分，兵工廠7戰12分升上第4，曼聯則落後3分排第10。

今次亦是曼聯自1989/90球季後，再次7戰低於10分，前帥費格遜該季只能領軍以第13名完季。惟外間並不看好其徒弟蘇斯克查能保住烏紗，重振聲威，事關曼聯跨季16場聯賽只得4勝，當中5場和波都是先入球下被扳平1：1完場。蘇帥再表示球隊仍在交學費：「我們已多少次領先1：0，而未能入第2球。下半場早段未能投入，直到阿仙奴追平，之後增加前場人手也於事無補了。」

另一邊的阿仙奴延續12季聯賽作客不勝，但小將巴卡約沙卡正選表現不俗，獲主帥艾馬利盛讚進步良多。

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