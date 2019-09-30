【英超】「仙魔戰」明晨上演　曼聯近况反覆　蘇帥：重建路上起伏難免 (23:09)

曼聯今季英超暫6仗得8分僅排第11，上周中英聯盃第3圈，面對英甲羅奇代爾需戰至互射12碼才晉級。球隊戰績低迷及攻力疲弱，使蘇斯克查帥位飽受壓力，但他在賽前記招上表示，不關心傳媒寫什麼，只會專注自己工作，「我已強調很多次，重建路上會常經歷現在這樣的起伏。球隊陣容很年輕，他們正在不斷進步，只是有時在射門時操之過急。而前線有很多傷兵不利磨合，但職球員在態度、工作效率以及求勝欲上都沒有問題」。

雖在賽前記招上，蘇斯克查透露，普巴、拉舒福特及安東尼馬迪爾均因傷缺陣，而前鋒小將格連活特將續正選登場。不過有傳媒拍攝到，普巴及拉舒福特均有隨隊到下塌酒店，今仗或有機會趕及列入大軍名單。而在盧卡古離隊及阿歷斯山齊士外借後，「紅魔」前線兵源短缺，蘇斯克查近日透露，在冬季轉會窗重開時將會物色一名前鋒以正視攻力不足的問題，而該目標球員很可能是祖雲達斯的文迪蘇傑。

客軍阿仙奴方面，格列沙加有望是役以正式隊長身分率軍爭勝，而不獲主帥艾馬利重用的奧斯爾，據報勢於明年1月的冬季轉會窗被外借。

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