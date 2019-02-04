【港足】港足U18反負台北隊1：2　主教練張健峰：球員成長比勝負更重要 (21:42)

受紀律醜聞影響的港足U18，在高雄出戰邀請賽第2仗，今仗於39分鐘，由出任隊長、效力港超升班馬愉園的黎培基，禁區頂截球後直接起腳破網，為港足半場領先1：0。但之後港足受壓被主隊狂攻，於比賽尾段體力不繼，在79及82分鐘，被中華台北隊後衛鄭知桓及後備入替的中場賴維各建一功，終反負1：2，繼首仗2：3不敵直布羅陀隊後錄得兩連敗，緊接明午4時將出戰賽事最後一仗，面對緬甸隊爭首勝。而主場之利的中華台北隊，則先後擊敗緬甸隊及港足，兩戰全勝。

主教練張健峰賽後表示，賽前有兩名中堅因病缺陣，面對人手不足及考慮到明日還有賽事，踢法上較保守走動較少，但仍令對手吃力反勝，故稱「即使落敗也不應低頭。」至於今仗任隊長的黎培基說，今仗表現較上仗改善很多，尤其上半場防守出色，但在體力下降致不集中反負，他期望明日最後一仗對緬甸隊，以勝仗提升士氣。

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