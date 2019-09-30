【意甲】AC不敵費倫天拿創81年最差開季　舒夫真高或回巢執教救亡 (19:01)

AC米蘭是役開賽14分鐘便被紫百合新兵艾歷普爾加射入12碼而落後，換邊後更有梅沙基奧以「收山腳」對付費倫翼鋒列貝利而被逐。紫百合佔盡優勢下，憑卡斯度維利及列貝利的入球擴大優勢，最終以3：1擊敗有拉菲爾利亞奧破蛋的AC米蘭，賽後升上第9。3連敗的AC米蘭則跌至第16位，對上一次紅黑軍團在首6戰有4場敗陣，已是1938/39年球季。

曾於球壇叱咤一時、18次奪得意甲冠軍及7次稱霸歐聯的AC米蘭，季前銳意重整旗鼓，並棄戰歐霸專注聯賽，然而在新帥甘柏奧路帶領下，球隊卻未見起色。意大利傳媒報道，AC高層有意邀請球會名宿、現任烏克蘭隊教練舒夫真高接掌帥印，其餘人選尚包括前羅馬及李斯特城主帥雲尼亞里等。AC米蘭總監馬甸尼賽後受訪時，承認球會正飽受壓力，但強調仍支持甘柏奧路續掌帥印：「是球隊選擇他，這代表我們信任他。顯然我們需要給予他時間重建球隊。若要負責，便不應只由教練承擔，包括球員及球會也有責任。不過足球世界變幻莫測，打造一支有活力和年輕的球隊需要時間。」惟早前AC米蘭首席足球官兼名宿波班指球會不應再浪費時間，當地傳媒指球會高層對換帥仍有分歧，甚至牽涉權力鬥爭。

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