【港超】中村祐人回巢即助大埔逼和東方　李志堅倒戈首失分　 (21:24)

東方今季首次在將軍澳運動場主場出擊，上季為大埔奪標的馮慶燁、艾華度、梁冠聰及李家豪等，今仗倒戈「擔正」，剛加盟東方的大埔前隊長黃威只列後備，大埔則有5將留隊遇上舊帥李志堅。面對東方開季兩戰皆勝氣勢，仍未打開勝利之門的大埔被看低一線，不過正選的辛祖、楊賜麟、唐道碧，聯同傷癒的杜度及勞高這5名留隊球員，遇上多名前隊友都大打爭氣波，在上半場攻守表現落力，結果在17分鐘，辛祖單刀被馮慶燁攔截博得12碼，親自操刀中鵠先開紀錄。32分鐘 ，大埔小將孫銘謙前場搶走李家豪的來球後傳予辛祖，後者冷靜妙射熨遠柱破網，大埔作客半場領先2：0。東方主教練李志堅於37分鐘換走李家豪，換入中華台北隊前鋒陳浩瑋傾力反撲。

換邊後形勢大變，東方於4分鐘內連入兩球扳平。先在59分鐘由馮慶燁近門頂入，然後62分鐘由艾華頓混戰中建功。東方得勢不饒人，79分鐘由艾華頓梅開二度反超前3：2。之後主隊有多次黃金機會擴大比數，但陳浩瑋扭過門將陸平中後射空門不入，大難不死的大埔於86分鐘，憑後備入替的港足入籍兵中村祐人一記冷箭扳平，回歸大埔首仗即建功，而東方的鍾偉強於完場前疑在禁區內被麥保美攔截，但球證譚炳煥判禁區外罰球，兩軍未再有入球下，最終踢成3：3平手。

東方以3戰7分續排榜首，同日打和的冠忠南區則落後兩分緊隨其後。大埔則得2分在10隊中排尾二，仍未開齋。面對舊主大埔，東方主帥李志堅僅稱不會有特別感覺，並有信心球隊可扳平，但對領先後未能擴大比數感可惜。

大埔守將楊賜麟則說，球員去留屬常見，並說：「雖然他們是上季主力，但不代表他們改投新球會後，就一定贏到我們，足球就是這樣。他們賽前高姿態說要勝利，如今只能打和，相信會對他們構成壓力。」隊長杜度則承認今仗感覺特別，對領先兩球下只能打和感失望，但欣喜球隊奮鬥到最後，有信心下仗可獲勝。大埔主帥馮凱文稱，雙方各踢半場好波，和局合理。

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