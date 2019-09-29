【田徑世界賽】高文膺史上第6快百米飛人　奪金後反擊避藥檢質疑 (16:17)

初賽及複賽均首名晉級的高文今晨在第4線起步，途中已明顯拋離對手兩個身位，最終以9.76秒首先衝線，比尋求衛冕的37歲同胞加特連快0.13秒，加拿大隊跑手迪加斯則創個人最佳的9.90秒奪銅。

23歲的高文上月被爆過去12個月曾3次逃避禁藥測試，但美國反禁藥組織早前撤控，並據報已就事件向高文致電道歉，但後者稱自己的名聲繼續受侵蝕：「有些人的說話實在令人沮喪。這些事對我已過去了，如果別人對真相無興趣，我亦不會多花唇舌解釋，但我想真相與邏輯會彰顯。」37歲的加特連打破同齡或以上跑手的100米紀錄，他表示希望明年東京奧運再衝金。

美國隊在第2日賽事摘2金2銀，除了高文，迪安娜派絲亦贏出女子鏈球決賽。美國男女4x400米混合接力隊，亦在初賽跑出3分12.42秒的新世界紀錄。日本隊和中國隊則分別在男子及女子50米競步開齋奪金。

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