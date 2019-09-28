【港超】菁英盃換錯人後再戰聯賽　流浪作客挫飛馬開齋重拾士氣　 (18:42)

富力R&F今日原定於廣州燕子崗主場對陣愉園，但賽事改期下令今日只有一場港超，共533名球迷入場。流浪除有借將林學曦擔正，亦有早前參與港足青年軍泰國集訓的小將盧兆崎續任正選門將。上半場戰情膠着，飛馬於16分鐘由查理士頭槌攻門，20分鐘亦有大衛拉菲爾遠射稍欠力度，均被盧兆崎接實，半場互交白卷；易邊後兩分鐘，杜馬思門前頂予簡尼迪抽射破網，為流浪先開紀錄，其後雙方都有不少攻勢，戰至84分鐘黃俊皓終為飛馬扳平，不過僅兩分鐘後，客隊憑巴辛禁區內施射再次領先。飛馬其後狂攻但均敵不過盧兆崎五指關，最終無法扭轉敗局；流浪以2：1全取3分，成為最後一支在積分榜「破蛋」的球隊。

流浪總監李輝立稱，上場菁英盃雖發生換錯人風波，但該仗賽和東方龍獅為球隊增添士氣，待林學曦等新兵操「弗」後，相信有力繼續搶分毋須護級。至於連同菁英盃連續兩仗擔正的盧兆崎表現亮眼，賽後感謝恩師何國泉。他在8月隨港足青年軍參與泰國集訓，惟最終未進入決選名單，無法出戰今日於高雄展開的CTFA U19國際邀請賽，他解釋屬球會決定：「代表港隊是好事，但因為今日有聯賽，不是由我自己話事，所以按球會決定留港比賽。」對於昨日爆出的港足U18紀律醜聞，盧兆崎則三緘其口拒絕回應。

其他報道：【英超】拒會方要求刪抨擊警方濫暴聲明 「Anfield's 12th」利物浦球迷會退回官方資格

其他報道：【港足】港足U18被爆紀律醜聞 青年軍主教練安頓被停職 足總僅回應正處理事件