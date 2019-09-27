【英超】文尼傷癒明晚征錫菲聯　高普為麾下減壓：如挑戰者般出擊 (22:31)

利物浦昨晨英聯盃作客英甲球隊米爾頓凱恩斯，輪換下仍輕勝，明晚乘勇作客錫菲聯誓取聯賽七連勝。高普今日於記者會透露傷兵狀况，其中文尼勢可復任正選，養傷多時的新科國際足協（FIFA）最佳門將艾利臣比加亦已復操：「沙迪奧很正常，沒有問題。艾利臣亦進度良好，昨日完成了整課守門員操練，但明天未能上陣，相信下周日可全面復操。」

不過錫菲聯開季表現尚算不俗，作客車路士一仗以2：2戰和，6場勝和負各2得8分排第10，與曼聯同分；高普期待首度與錫軍主帥基斯韋達交手：「他正在做不可思議的事，他的球隊也非常有趣。」

此外，英超尾二狼隊及少兩分的包尾客軍屈福特將碰頭，力爭鬥快首響勝鼓。狼隊上屆被譽為「Big 6殺手」，更以第7名取得歐霸外席位，今屆卻無以為繼，上周停賽摩洛哥國腳路曼沙斯將可復出；至於上周聯賽慘遭曼城大炒8：0的屈福特，有新兵韋碧克於周中聯賽盃傷癒復出兼建功，有望今季首次擔正。

其他報道：【家賊難防】尼斯18歲新星涉嫌盜取隊友60萬名錶 面臨開除處分

其他報道：【港足】港足U18被爆紀律醜聞 青年軍主教練安頓被停職 足總僅回應正處理事件