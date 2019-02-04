【英超】拒會方要求刪抨擊警方濫暴聲明　「Anfield's 12th」利物浦球迷會退回官方資格 (21:49)

A12於9月1日就反修例風波發出聲明，關注8月初有利物浦球迷被捕及8‧31太子站事件，當時已提及英國會方反對球迷會就香港局勢發表意見，但「因着事件是與警權過大及公義不彰有關，利迷對此尤有切膚之恨」。利物浦其後指A12及另一香港官方球迷會的聲明違反球會守則，並要求刪除，但兩支香港官方球迷會均「企硬」拒絕。

A12今午發表聲明，表示正式退回利物浦官方球迷會資格，預計本月30日完成程序。A12指會方原希望他們撤回聲明並繼續維持官方身分，強調不認為會方滅聲：「只是作為官方球迷會不應在這範疇作聲明，這是固有也是一直實行的規矩。我們再次重申，我們是清楚規章之所在，也是有遵守的義務，故此是無意陷會方於不義。但在公義真相與官方資格之前，我們選擇了前者。」

失去官方資格後，A12表示提供的服務將有重大改變，包括購買主場門票服務，但現時向A12會員提供優惠的商戶及機構，均會維持現有安排，本季度會員可於10月15日前申請全數退回會費。

至於另一官方球迷會「香港利物浦官方球迷會」，早前亦接獲英國會方通知違規，但同樣拒絕刪除聲明要求，該球迷會至今未公布進一步消息。

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