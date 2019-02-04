【港足】港足U18被爆紀律醜聞　青年軍主教練安頓被停職　足總僅回應正處理事件 (19:11)

報道指，港足青年軍主教練安頓獲悉U18球員到酒吧飲酒消遣後，除了罰球員跑圈，更曾擲水樽令球員受傷，引起球員及家長不滿並向足總投訴，最後足總將安頓停職，但部分涉違規球員至今仍有代表港足青年軍出賽。如近日代表港足U18到高雄參加邀請賽的18人大軍中，當中有13人參加泰國集訓，但未知當中有多少人涉及今次事件。而有傳安頓已被辭退。足總主席貝鈞奇表示，尚未收到正式報告給董事局跟進事件。消息指，事件涉及18名U18球員，當晚的確身穿港隊球衣到酒吧消遣，而安頓知悉事件後，在夜深球員熟睡時，立即要求他們起床做300次掌上壓，當中或有球員不滿而回港後向家長反映，繼而向足總投訴。

港足U18於今年8月24日至9月1日曾到泰國集訓，足總當時公布U18主教練為鄧冠研，安頓則是U15主教練，不過港足U15及U18當時同於泰國春武里府集訓及同日返港。而本月17日至21日在新加坡舉行的U16亞洲盃外圍賽，港足U15主教練已改由余小資領軍，至於近日港足U18正在高雄參加「CTFA U19邀請賽」，主教練亦改由前港腳張健峰帶隊，明午首仗對直布羅陀隊，下周一及二將鬥東道主中華台北隊及緬甸隊，以備戰11月6日至10日在印尼舉行的U19亞少盃外圍賽。

年僅33歲的西班牙籍教練安頓，持有歐洲足協專業教練牌照，於2016年加入香港足總成為菁英發展教練，近年晉升為青年軍主教練，今年3月曾帶領港足U22到蒙古出戰U23亞洲盃外圍賽，最終以1勝1和1負得次名無緣晉級，隨後他亦有帶領港足青年軍在5月參加港會7人賽。

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