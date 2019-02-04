【FIFA頒獎禮】美斯奪最佳男足惹選舉舞弊疑雲　尼加拉瓜蘇丹將帥稱「被投票」遭FIFA否認 (17:01)

尼加拉瓜隊隊長巴里拉，在投票結果中顯示器選擇為美斯，但其後卻在個人社交網站指自己沒有投票，更稱「有關我投票的新聞都是假的」。蘇丹隊的克羅地亞籍主帥盧加錫則被指其首選為埃及隊前鋒默罕默德沙拿，網上更流傳其選票的相片，但在投票結果中卻顯示其首選為美斯。另外，網民發現埃及隊隊長艾莫哈馬迪及主帥加比爾的選擇未有在投票結果之公布，令外界猜測FIFA疑有選舉舞弊疑雲。

FIFA就外界傳聞作出回應，稱絕對沒有篡改投票結果，並指經核對後參與投票人士的選擇與結果一致，正與相關人士及機構了解情况。而就埃及隊將帥的選擇未有被計算問題，FIFA指兩人未有按照守則，以大寫字母簽署選票，提示對方仍未合規格，最終將兩人的投票作廢。

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