【田徑世界賽：附直播連結】中國飛人蘇炳添100米登場　腰傷未癒認狀態今非昔比 (16:12)

中國田徑隊頭號星將蘇炳添，過去兩屆世界賽均殺入100米決賽，但已屆30歲的他今季受傷病困擾，被後輩謝震業趕上，以10.01秒跑出隊內今年最快時間。去年6月跑出9.91秒的蘇炳添，昨日在多哈賽場訓練後表示：「現在的我已非去年的我，感覺像剛復出，腰傷亦未完全康復，估計初賽要出九或十成力，才可了解自己的狀態水平，再去想準決賽及決賽。」師弟謝震業則會力爭創歷史，成為首名連闖100及200米決賽的中國隊跑手，同時挑戰美國隊強手基斯甸高文、日本隊的沙尼布朗及桐生祥秀。

今屆首金由馬拉松女將爭奪，69名「氣袋」在香港時間周六凌晨開跑，盼減少受多哈高溫環境影響。衛冕的巴林隊跑手崔妮姆（Rose Chelimo），在攝氏逾30度高溫下，或享半個主場之利。

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