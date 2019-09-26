【西甲】「日韓美斯」首正選　李康仁開齋　久保建英未破馬體會 (18:28)

李康仁今仗前曾以後備身分，為華倫在3場西甲和歐聯分組賽首戰披甲，此役終獲接手不久的新帥施拉迪斯信任，首次正選上陣攻基達菲。30分鐘，他左路傳中令敵軍球員未能頭槌解圍，終由隊友前鋒麥斯高美斯建功。9分鐘後，李康仁接應隊友右路底線傳中右腳第一時間射入，打破球隊及亞洲球員最年輕西甲入球紀錄。而且於73分鐘被換出的他，賽後的WhoScored評分是7.27分，僅次此役梅開二度的麥斯高美斯。然而華倫今仗最後只能與基達菲打和3：3，已連續3場聯賽不勝。

馬略卡的皇家馬德里借將久保建英，賽前曾3次後備上陣，今仗首次擔正及踢足全場，但兩射不中目標，而下半場他曾於右路起右腳射門中柱，最後被護空門未能像李康仁般開齋。然而久保建英的兩次盤扭是全隊最多，1次關鍵傳送及3次被侵犯均是全隊第2多，賽後的WhoScored評分是全隊最高的是6.65分。值得一提的是，此役以2：0勝出的馬德里體育會，先在26分鐘藉鋒將迪亞高哥斯達結束今年3月以來入球荒，隊友祖奧菲歷斯則於64分鐘取得西甲第2球，但中鋒艾華路莫拉達在77分鐘「兩黃一紅」。

另外，日前觸傷左大腿的巴塞前鋒美斯需養傷10日，無緣周六聯賽作客基達菲、下周三歐聯主場碰國際米蘭及之後作客西維爾的聯賽。

其他報道：【聯賽盃】曼聯互射12碼險勝晉級 16強作客惡鬥車路士

其他報道：【女足】中國U16不敵日本無緣世少決賽周 港產主帥陳婉婷嘆遺憾