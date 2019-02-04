【西甲:附精華】巴塞險勝黃潛　美斯今季首正選即傷　周末或無緣征基達菲 (20:57)

今仗是美斯生涯第400次西甲，亦是他今季首次正選。惟基沙文與艾法美路早段入球後，他與對手碰撞後傷及左大腿，堅持至半場終被新星安素法迪入替。「黃潛」完半場前先由中場辛迪卡索拉追近，但下半場未能再入球，令巴塞得以保住勝果。

美斯季初因右腳小腿傷缺陣，換言之今次是新傷患。他承認自己近月少比賽致狀態不足，巴塞教練華維迪則稱美斯傷勢不嚴重：「他的大腿內側有點繃緊而已，換人只是預防性質。」巴塞今日將進一步檢查美斯傷勢，但加泰電視台《TV3》、《ESPN》等均表示，美斯周末隨隊出征基達菲的機會不大。

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這代表16歲的法迪將再有機會正選上陣，美斯在日前出席國際足協頒獎禮時對他寄予厚望，稱自己會想辦法幫助對方，但不宜揠苗助長：「我曾受朗拿甸奴與列卡特襄助……雖然有時我也會惱怒沒有比賽，但長大後我能理解這些，很感激他們。」

另外，CF格蘭納達今晨作客1：1賽和華拉度列，暫時力壓同分的畢爾包、皇家馬德里等重返榜首。皇馬明晨迎戰奧沙辛拿，但近况不俗的翼鋒加里夫巴利落選比賽大軍，未知原因。

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