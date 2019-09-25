【聯賽盃:附精華】熱刺互射12碼負英乙隊　普捷天奴暗示球員各懷鬼胎 (16:25)

熱刺今場作客英乙高車士打作輪換，射手哈利卡尼沒隨隊，改由17歲青年軍柏洛特掛帥，但19射只得4中未有入球。孫興慜與基斯甸艾歷臣後備上陣亦無作為，後者更與盧卡斯莫拉一同宴客，令熱刺在互射12碼階段以3：4告負。主隊則繼次圈淘汰水晶宮後，再擊敗英超隊。

普捷天奴上月曾經指轉會窗關閉可令熱刺更專注，但事與願違，除上周英超反負李斯特城，之前對阿仙奴及奧林比亞高斯也在領先兩球下被逼和。他直認希望1月冬季轉會窗盡快來臨，再作補救，解決球隊上下的目標也不清晰，軍心動盪的問題：「這是現狀，比賽表現可接受的，但心理狀態也要連結，不能有太多不同的理念，我們需要時間去重新建立團結性。」

熱刺成為今晨唯一出局的英超球隊，其北倫敦死對頭阿仙奴以5：0淘汰英冠諾定咸森林，巴西籍小將加比爾馬天尼利首次正選即梅開二度，後衛洛賀丁、比利連及基蘭泰亞尼傷癒後首於一隊上陣，前者更在下半場入球。曼城則在上半場連入3球，作客大勝普雷斯頓3：0。李斯特城、愛華頓、修咸頓及屈福特亦報捷。

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