【FIFA頒獎禮球評】FIFA最佳球員投票制度兒戲　改稱「我最喜愛男足球員」更貼切（文：TD） (22:15)

單論今年成績而言，美斯取得西甲冠軍、歐洲金靴及西甲最佳球員；雲迪積克是歐聯冠軍、歐國聯亞軍及歐洲足協與英超最佳球員，C朗則奪意甲冠軍及意甲最佳球員。結果外界眼中的次熱美斯卻成為最終贏家，使他繼2009、10、11、12及15年後，第6次成為FIFA年度最佳男足獎（或前身世界足球先生），較未有出席頒獎禮的宿敵C朗多1次。

事實上，目前的投票機制，FIFA旗下211個國家或地區代表隊的隊長及主帥每人有一票，兩者的票數各佔總成績25%，而全球200間主要傳媒及球迷網上投票則各佔另外兩個25%，意味最終結果，FIFA自身沒任何份額，猶如混合式公投。這樣的選舉方式，自不然會令名氣較大、球迷基數更多的球員較大勝算，而這情况完成反映在今次選舉中，雲迪積克除了在傳媒票選中居首外，在教練、隊長及球迷的投票中，他在3人中的排名分別是3、2、3，其中在球迷票選中，得票更比美斯少近一倍，證明感性完全蓋過理性。

可笑的是，在明晨代表巴塞隆拿踢西甲聯賽的美斯，今晨得獎後的一番話亦令人哭笑不得，他除了在台上感謝外界投票給他外，台下又坦言自己「已因傷休養超過兩個月，球隊開局很差，需要盡快上力及改善」。一個取得本年世界最佳的球員，原來在年內已養傷沒踢球多時，巴塞新球季表現又不濟，反觀雲迪積克代表利物浦新球季持續強勢，在英超開季6戰全勝居首，無疑讓外界觀感對比更大。

感性主導賽果近年屢成話題，最經典莫過於2010年，當年恩尼斯達、沙維及史奈達都被視為有力奪獎的球員，結果竟由美斯奪得，率國際米蘭贏五冠王的史奈達只得第4，該年雖未加入球迷投票，傳媒、隊長及主帥各佔三分一，惟由於後兩者大比數投給美斯，史奈達只在傳媒投票中居首，造成了極具爭議性賽果。值得一提的是，當年美斯帶領阿根廷隊早於世界盃8強以0：4大敗予德國隊出局，雖在巴塞隆拿與「小白」恩尼斯達及沙維合力贏得雙冠王，但後兩者是西班牙隊當年勇奪世界盃的功臣，其中小白更是決賽奠勝之人，單年成就明顯都較美斯高。

此外，今年最佳陣容同樣有趣，表現低迷的馬些路、沙治奧拉莫斯、莫迪歷及夏薩特都榜上有名，相反以破紀錄成績奪英超的曼城全軍落選，助利物浦奪歐聯的「埃及文明」組合穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴都名落孫山。

既然如此，相信大家對獎項只需一笑置之，筆者更認為可改名為「我最喜愛的×××」，免得外界對獎項存在誤解，讓人明白奪獎首要條件是球迷多寡，屆時外界便不用「谷氣」。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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