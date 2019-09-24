【港超】未釐清「雙胞」參加亞洲賽　足總大會大比數否決富力成正式會員 (21:09)

足總今日特別會員大會，共有22間球會會員出席，當中表決富力R&F成為正式會員的議程，最終以5票贊成、16票反對、1票棄權，在未過半數贊成票下，富力未能成為足總會員。意味富力今季即使取得港超冠軍或足總盃冠軍，仍未有資格參與亞洲賽。除了富力，理文、凱景、龍門及太陽國際，在今年6月至9月同樣申請成為成員，足總指會再跟進審核。

富力R&F是在香港註冊公司，但屬中超廣州富力的附屬球隊，在表決前，香港飛馬、傑志、晉峰及沙田的代表均提出疑問，其中沙田代表擔憂，若廣州富力及富力R&F同樣贏得參與亞洲賽資格，亞洲足協又會否容許這情况，否則「會否做成笑話」，而上述球會最終投反對票。

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飛馬會長羅傑承會後表示，在亞洲足協仍未答覆富力能否「雙胞」參加亞洲賽下，此時香港足總讓富力R&F成為正式會員屬倉卒，認同或會引起笑話，「一切要待亞洲足協就此事有定案，富力能否代表香港球會參賽前，待情况較清晰後才再投票也未遲，並應同時表決其餘球會的申請」。

足總主席貝鈞奇說，表決投票最重要是公開及透明，但補充富力將來仍可再次申請做正式會員。就富力R&F參加亞洲賽資格問題，足總回應仍待亞洲足協答覆。至於貝鈞奇上任主席後，其騰空的「與球會有聯繫之董事」空缺，最終在沒有對手下，通過由傑志榮譽顧問曾王琬琪自動當選，任期至2021年，成為現屆唯一女董事。

另外，據悉原定10月12日舉行的港澳埠際賽，澳門隊日前已入信拒來港參賽。貝鈞奇僅稱，暫未知會否延期補賽，有待競賽部與澳門足總再作磋商。

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