【世盃外】港足公布10月國際賽33人初選　老將射手基奧雲尼獲重召 (18:51)

港足將於下月10日出戰世盃外亞洲區C組第3場作客伊拉克隊，之後在15日於香港大球場友賽馬來西亞隊。今次初選沿用本月兩場世盃外決選大軍，再徵召36歲富力R&F老將基奧雲尼及多名青年球員，包括鄭展龍、茹子楠及陳廣豪，而上次因傷退隊的翟廷峯、李嘉耀及徐德帥亦重返名單中。東方龍獅及傑志各有8人入選成大戶。

港足將於下月6日公布決選23人，7日在將軍澳足球訓練中心開操，8日出發往伊拉克巴士拉備戰。

港足10月國際賽33人初選名單：

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、梁興傑 (香港飛馬)、王振鵬 (傑志)、謝德謙 (冠忠南區)、 袁皓俊 (理文)

後衛：翟廷峯、馮慶燁、曾錦濤 (東方龍獅)、羅素 (河北華夏幸福)、 丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文 (傑志)、徐宏傑 (梅州客家)、 梁諾恆、羅拔圖 (富力R&F)

中場：鍾偉強、李嘉耀、徐德帥、茹子楠 (東方龍獅)、陳俊樂 (廣州富力)、 鄭展龍、黃洋、鞠盈智 (傑志)、鄭兆均 (理文)、陳肇鈞 (冠忠南區)、黃威

前鋒：艾力士 (大連一方)、陳廣豪、夏志明 (冠忠南區)、基奧雲尼 (富力R&F) 辛祖、孫銘謙 (和富大埔)

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