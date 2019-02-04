【FIFA頒獎禮：附得獎名單】美斯力壓雲迪積克C朗　破天荒六奪世界最佳 (16:45)

美斯在今次選舉中，在傳媒分組的得票雖不及雲迪積克，但得到多支國家隊的隊長及教練的支持，加上在球迷投票中亦領放，繼2009、10、11、12及15年後，第6次成為FIFA年度最佳男子球員（或前身世界足球先生），較未有出席頒獎禮的宿敵C朗多1次。他同時與雲迪積克、C朗、艾利臣比加等入選年度最佳陣容，但失落代表最佳入球的普斯卡獎。此獎落入匈牙利籍18歲前鋒施索利手上，他在職業地標戰，以一記凌空第一時間左腳倒掛絕殺，贏得球迷歡心。

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其他獎項方面，最佳女足由今夏女子世盃金靴獎及金球獎得主、美國隊中場韋冰露力壓隊友亞歷絲摩根及法國籍的露西邦絲掄元。公平競技獎得主則是英冠列斯聯，他們上季因對手阿士東維拉有球員受傷入球，開球後讓對方回攻1球。

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FIFA頒獎禮2019部分得獎名單

獎項 球員（球會/國籍）

最佳男子足球運動員：美斯（巴塞隆拿/阿根廷）

最佳女子足球運動員：韋冰露（帝王FC/美國）

最佳男子守門員：艾利臣比加（利物浦/巴西）

最佳男子隊教練： 高普 （利物浦/德國）

最佳男子陣容：

艾利臣比加 （利物浦/巴西）

馬菲斯迪歷特（阿積士、祖雲達斯/荷蘭） 華基爾雲迪積克（利物浦/荷蘭） 沙治奧拉莫斯（皇家馬德里/西班牙） 馬些路（皇家馬德里/巴西）

夏薩特（車路士、皇家馬德里/比利時） 法蘭基迪莊（阿積士、巴塞隆拿/荷蘭） 莫迪歷（皇家馬德里/克羅地亞）

美斯（巴塞隆拿/阿根廷） 基利安麥巴比（巴黎聖日耳門/法國） 基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯/葡萄牙）

普斯卡斯獎（最佳入球）：施索利（迪比辛/匈牙利）

公平競技獎：列斯聯及領隊比爾沙（列斯聯/阿根廷）