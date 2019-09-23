【西甲】美斯明迎「黃潛」勢首掛帥　沙維：弊在巴塞中場無人防守 (23:04)

巴塞隆拿開季諸事不順，日前更在美斯聯賽下半場復出下，作客吞「升班馬」CF格蘭納達兩蛋，賽後5戰得7分排第8。教練華維迪說：「危機？世界足球總是這樣，你每3天就有一次危機。唯一可以做的是冷靜，未來兩仗全取6分。」他又指傷癒的前鋒奧士文尼迪比利已列入作客維拉利爾的大軍內，但中場拿傑迪錫不會上陣。

事實是華維迪下台之聲越來越響，接棒熱門人選依次是比利時隊主帥馬天尼斯、球隊前帥安歷基、亞冠4強球隊艾薩德的教練沙維、今夏離開祖雲達斯的教頭艾歷尼及熱刺領隊普捷天奴等。巴塞名宿沙維說：「不是問題（帶領前隊友）。我了解美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴、碧基和沙治奧羅拔圖。我知道他們的訓練方法。若你能說服美斯奔跑，其他人不會這樣做嗎？他們會走雙倍呢！」沙維最後疑點出母會的死穴：「問題在於無人在中場做防守工作，因此當他們不得不退守時，會感到痛苦。教練現在的工作是非常重要的。」

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