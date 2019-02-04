【西甲】皇馬挫西維爾升次席　今季首保清白身　施丹：我回來執教以來最佳一戰 (17:31)

開季表現一般的皇家馬德里，開季頭5仗失掉9球之多，其中在日前的歐聯分組賽首戰，更以0：3大敗予殘陣的巴黎聖日耳門（PSG），外界即盛傳施丹帥位勢危。今晨球隊作客惡鬥西維爾，雖然形勢較被動，但防守表現出色下，多次化解主隊攻勢，更憑前鋒賓施馬於64分鐘接應丹尼爾卡華積右路傳中頂入奠勝球，以1：0凱旋，賽後5戰得11分升上次席。而是役更是皇馬開季6戰以來首保持清白身，賓施馬在聯賽5戰入5球亦升上射手榜首位，與維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴分庭抗禮。

施丹賽後表示：「首先，我感到高興，麾下踢出了90分鐘的好表現，大家在場上互相幫忙。這是我回來執教以來最佳一戰，亦是己隊應該踢出來的足球。」他又大讚麾下防守出色，明言「在製造入球機會之前，必須先做好防守，這才是爭勝的根本」。

另外，畢爾包今晨主場以2：0擊敗艾拉維斯，延續自去年10月以來聯賽主場不敗強勢，賽後5戰得11分，以得失球差力壓皇馬暫列榜首。

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