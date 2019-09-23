【英超】曼聯又輸一場　摩連奴：什麼都欠缺　堅尼轟「無習慣勝利特質」 (18:28)

上季中遭曼聯解僱的摩連奴，昨任《天空體育》評述嘉賓，被問到曼聯目前欠缺什麼，摩帥不忘牙擦本色稱：「什麼東西都欠缺。」他認為，曼聯上季表現已經糟糕，但今季至今仍沒有看到有任何進步，「曼聯引入3名很有實力的球員，但今仗比賽中沒有發現到球隊有任何積極的元素，故落敗不令人意外。」摩連奴更提及，昨仗傷出或要缺陣數仗的拉舒福特，擔任正前鋒後的入球數仍然偏低，間接令球隊欠缺一名穩定的射手：「拉舒福特可以很有威脅，但要給予他進攻空間，他沒有背向龍門進攻的技巧，在邊路發揮仍然較正前鋒理想。」

至於向來敢言批評曼聯的前隊長堅尼，亦對前隊友蘇斯克查帶領的球隊不客氣，提及哈利馬古尼等3名新兵雖有潛質，但質疑他們沒有「習慣勝利的特質」：「看看3名新球員過去來自哪些球會，他們都不習慣每周都取得勝利。上季曼聯可以作客不敵白禮頓，曼聯球迷未來可能也要習慣這些敗仗。」

而摩連奴及堅尼均異口同聲，質疑曼聯剛與門將迪基亞高薪續約。摩連奴稱，觀乎目前球壇各支歐洲勁旅都有穩健門將，認為此時該西班牙隊門將獲「紅魔」高薪續約實屬幸運。堅尼則認為，迪基亞近年表現飄忽仍然偶有犯錯，未能令人投下信心一票。

曼聯領隊蘇斯克查自去年12月成為看守領隊後，一度帶領紅魔作客9連勝，惟今年3月正式「坐正」後無以為繼，連同昨仗在內，已錄得跨季連續9場作客不勝，成績為3和6負。而昨仗球隊全場攻勢欠奉，表現亦欠強隊風範，難怪魔迷均對球隊前景不感樂觀。曼聯將於香港時間周四凌晨英聯盃第3圈迎戰英甲球隊羅奇代爾，下周二將續在主場大戰昨仗踢少一人下反勝阿士東維拉的阿仙奴。蘇帥透露，中場保羅普巴或有機會周中復出，而兩名前鋒安東尼馬迪爾及格連活特均有機會趕及候命。

其他報道：【英超】曼聯作客2球負韋斯咸變雙失 拉舒福特傷出陷無鋒困境

其他報道：【英超】利物浦2:1險勝車路士 開季六連勝破紀錄 阿仙奴反勝維拉上第4