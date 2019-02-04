【意甲：附精華】列貝利開齋　費倫被逼和包尾　跨季18場不勝81年最差 (19:45)

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曾兩奪聯賽冠軍的費倫天拿，過往有不少球星效力，包括巴治奧、鄧加、雷哥斯達、巴迪斯圖達、東尼及基艾沙等。上季紫百合於聯賽中後段連連失分，更陷護級漩渦。球隊今季由美國財團收購後，隨即痛定思痛，免費簽入自由身的列貝利及收購艾歷普爾加等球員，務求重返正軌。

然而紫百合在新球季未見起色，開鑼戰對拿玻里反勝為敗已是警號。今晨作客阿特蘭大，防線再次出現漏洞，雖先後憑費達歷高基艾沙及列貝利破網領先2：0，但完場前5分鐘被主隊連入兩球，最終被對手逼和2：2，聯賽4戰2和2負得2分包尾。

聯賽跨季18場不勝的費倫，創下自1937/38年以來的最差成績。該季紫百合連續21場不勝，最終敬陪末席降班。上季已被質疑執教能力的主帥蒙迪拿，今季雖續掌帥印，惟開季後球隊的成績再令他飽受下台壓力。

這名45歲教練賽後難掩失望之情：「我今晚將會失眠，但球隊今季的表現並未有想像中差。」值得一提的是，紫百合中場達拔軒歷基是役遭主隊球迷種族歧視，國際足協主席恩范天奴表示關注：「種族歧視在意大利並未有改善，我認為當局應加強有關方面的工作，把涉事的球迷逐出球場。」

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