【英超】利物浦2:1險勝車路士　開季六連勝破紀錄　阿仙奴反勝維拉上第4 (01:33)

車路士及利物浦上周中均在歐聯分組賽首仗落敗，藍戰士昨仗有尼高路簡迪傷癒回歸正選，美臣蒙特亦可披甲，幾近「夫添」下早段與紅軍拉成均勢。惟安達斯基斯坦臣禁區頂侵犯沙迪奧文尼，阿歷山大阿諾特罰球直飛死角，助作客的紅軍於14分鐘領先。阿祖安卡斯迪路之後擋出譚美阿巴謙單刀，及視像裁判（VAR）指蒙特越位，推翻艾斯派古達的入球，為利物浦險守大門。羅拔圖法明奴緊接在30分鐘，藉另一次罰球組織迎頂破網。

車路士換邊後由簡迪71分鐘避過4人夾擊破網追近，之後圍攻但未能扳平，利物浦最終贏2：1，除了開季6戰18分全取，跨季連捷達到15場，屬英超第2長。車路士今季繼續未能保持清白身，更有艾馬臣柏美尼及基斯坦臣先後受傷，勢令後防更脆弱。

文尼早前曾為沙拿「獨食」而大發雷霆，但至上周中歐聯分組賽首戰敗走拿玻里前已冰釋前嫌，阿歷士張伯倫在碰車路士前戲言：「不是自私？你在捉弄我嗎？那傢伙不會傳球給我們。你瘋了嗎？問問沙迪奧好了。」張伯倫其後認真地說：「沙拿是射手，所以並不自私。他必須這樣做，你不能永遠期待一名射手傳球給隊友。他肩負入球重責，他建功，我們勝出，我會為此快樂。沙拿，做你要做的事！」不過，沙拿昨仗並不貪功，阿諾特的入球便是源自他助跑佯射，實際踩後回避人牆的助攻。

在倫敦另一邊，阿仙奴右後衛美蘭尼爾斯上半場兩黃一紅，首次英超正選上陣的18歲小將沙卡又門前失機，但兵工廠主場終以3：2反勝阿士東維拉，結束英超3場不勝，升上第4位。

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