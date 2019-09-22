【英超】曼聯作客2球負韋斯咸變雙失　拉舒福特傷出陷無鋒困境 (22:59)

曼聯今仗作客倫敦奧運場仍然陣容不整，保羅普巴、安東尼馬迪爾及勞基梳爾皆缺陣，上周中歐霸奠勝的小將格連活特，亦因扁桃腺發炎而未有隨隊，但有丹尼爾占士傷癒復出，聯同拉舒福特及桑馬達攻堅。開賽初段雙方攻勢埋門不多，20分鐘，拉舒福特有一次半單刀機會，被對方守將迪格蘭賴斯及時攔截，未能起腳攻門，佔較多控球的主隊，戰至43分鐘憑一次前場組織，菲臘安達臣第一時間撞給入楔的耶莫蘭高，後者在右路控定後再左腳拉弓，射破高薪續約後首為紅魔上陣的迪基亞十指關。曼聯上半場射門僅兩射一中。

換邊後3分鐘，曼聯有次黃金扳平機會，安達斯彭利拿右路傳中，遠柱的桑馬達門前接應撞射斜出不中龍門，紅魔未能扳平下，於60分再受打擊，拉舒福特走位時不慎拉傷大腿肌肉傷出，由連格入替。無「鋒」可用的曼聯於67分鐘再有攻門良機，中堅哈利馬古尼接應角球頭槌攻門省中敵衛，再補射被門將法比安斯基擋出。兵源短缺的紅魔，只能換入19歲安祖高美斯作最後調動，但在完場前7分鐘被韋斯咸再下一城，此前已曾主射罰球的左閘艾朗加斯威爾，在禁區頂直射罰球彎入龍門，迪基亞欲救無從。及後丹尼爾占士高速突破施射未能中龍「破蛋」下，曼聯終負0：2，開季6仗僅2勝，當中3仗作客2和1負仍未打開勝利之門。

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