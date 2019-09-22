【英超】張伯倫鬥車路士前求沙拿獨食　高普確認米拿任劊子手 (21:15)

車路士vs.利物浦 now611/621台 今晚23：30直播

利物浦翼鋒沙迪奧文尼早前曾為沙拿「獨食」而大發雷霆，但至上周中歐聯首戰敗走拿玻里前已冰釋前嫌，阿歷士張伯倫在碰車路士前戲言：「不是自私？你在捉弄我嗎？那傢伙不會傳球給我們。你瘋了嗎？問問沙迪奧好了。」張伯倫其後認真地說：「由於沙拿是射手，所以並不自私。他必須這樣做，你不能永遠期待一名射手傳球給隊友。他肩負入球重責，他建功，我們勝出，我會為此快樂。沙拿，做你要做的事！」

沙拿及文尼今季英超已各入4球，同是利物浦的最佳射手，而特別之處是沙拿其中一個入球來自12碼，但不代表「埃及美斯」是首選操刀者，主帥高普說：「占士米拿是主射極刑的球員。當他不在場中，沙拿是處理者。若兩人不在場內，我們便要想想了，但這仍未發生。」沙拿及文尼暫於射手榜，分別落後曼城的阿古路及次席譚美阿巴謙4球和3球，而阿巴謙若今晚「士哥」，便有機會趕過阿古路領導群雄。

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