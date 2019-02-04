【意甲：附精華】盧卡古建功助國米贏打吡　祖雲達斯反勝保次席　保方平紀錄 (19:33)

AC門將基安盧基當拿隆馬上半場發威，瓦解國米球員拿達路馬天尼斯、盧卡古及迪岩布斯奧的叩關，卻終於在下半場49分鐘失守。國米中場波索域射門省中拉菲爾利亞奧的腳部，皮球改變方向入網。78分鐘，盧卡古接應中場左路傳中頂成2：0完場，助國米以全勝姿態續當「一哥」。

盧卡古賽後稱讚將他由曼聯帶來國米的主帥干地：「來到26歲，我需要和要求有一個這樣的教練，他每天都能激勵我。我和干地的關係非常牢固，他真的是一個出色教頭，因他總協助球員成長。我真的為能在這裏，以及穿上這戰衣真而十分高興。」

爭取意甲9連霸的祖雲達斯，則有回巢的保方首次把關，卻被維羅納中場米基爾維洛素，在20分鐘以一記世界波射破十指關。31分鐘，祖雲的C朗傳球予新兵中場艾朗藍斯，後者施射省中敵方球員，皮球改變方向入網扳平。值得一提的是，由阿仙奴來投的藍斯今次是傷癒「地標」，踢足全場。49分鐘，祖雲的古達度博得12碼，由C朗操刀得手，使球隊以2：1小勝完場前有守將甘貝拿「兩黃一紅」的維羅納。

總計保方職業賽生涯，分別為祖雲達斯、帕爾馬及巴黎聖日耳門上陣657、220和25次，合共902次，平了只曾效力AC米蘭的名將馬甸尼的上陣紀錄，但641場意甲比賽仍少647次的馬甸尼6次。

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