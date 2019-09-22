【西甲】巴塞5戰7分25年來最差開季　升班馬格蘭納達爆冷上榜首 (17:27)

美斯今仗再次先列後備，卻因格蘭納達中場拉蒙阿施斯兩分鐘即頭槌開紀錄，迫使教練華維迪半場換入他。巴塞下半場有起色，但維達爾下半場手球輸12碼，華迪路操刀為主隊鎖定2：0勝局。馬體會則在另一場被切爾達悶和0：0，使格蘭納達賽後以較佳得失球差升榜首，但同得10分的西維爾明晨將迎戰皇家馬德里，其中一隊將反壓格軍。

巴塞則5戰7分排第7，與1994/95球季一樣差，各項正式賽事更跨季作客7場不勝，主帥華維迪承認為此擔憂：「到最後，教練和球員都要對此負責，球隊今日不值得取勝。」他們今仗創造的8次射門，僅得美斯81分鐘的一腳中目標，令前鋒蘇亞雷斯點出「多控球，少機會」的問題，要求隊友自我反省：「今仗落敗令人憂慮，我們有太多事需要改進，去檢視自己。」他與美斯、基沙文組成的三叉戟，全場只在禁區內觸球9次。

而除了前線，巴塞後防亦頗多漏洞，如今仗頂替佐迪艾巴的祖尼亞費普，開賽在後場失去控球，造就格蘭納達開紀錄的一球，亦令巴塞與貝迪斯同失9球，並列西甲最多。

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