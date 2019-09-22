【社區盃】傑志大埔社區盃延期　足總稱基於安全考慮 (14:46)

今早馬圈界已傳出消息，贊助機構馬會基於安全考慮，取消今午在旺角舉行的3項賽事，包括社區盃、少年社區盃及騎師與足球名宿合演表演賽，而參賽球隊大埔及傑志亦在中午收到改期消息。據悉，足總今日港甲至港丙共20場賽事如期舉行；昨（21日）兩場高級組銀牌首圈賽事，包括在元朗大球場舉行的香港飛馬對愉園，縱使元朗昨午附近有遊行及西鐵站關閉，賽事仍繼續舉行。

大埔主教練郭嘉諾表示，相信馬會及足總評估過形勢才會取消，稱一切以安全為重。他續說，改期對球隊部署沒特別影響，但他將返內地報讀教練牌照課程，對改期後或未能親身領軍感可惜。

傑志隊長黃洋表示，球隊在中午收到消息，當時網上未有消息確認取消原因，但指出當刻球隊未出發前往球場，程序如天氣惡劣取消賽事，對球隊部署沒太大影響。他認為，傑志多名球員本月代表港足出戰世界盃外圍賽，連場征戰，球員可因停賽得到時間休息、調節身體狀態。另外，因10月1日港超賽事改期，傑志將有逾兩星期未有賽事，下仗為10月4日對冠忠南區。