【高級組銀牌】尼迪利兩球助理文淘汰元朗　文彼得領飛馬開齋同闖8強　 (20:31)

理文季初1勝1和踢出氣勢，今午重返上季主場將軍澳運動場出賽，亦份外「醒神」，面對甚有韌力的佳聯元朗，上半場雙方互有攻門但互無紀錄，最接近入球為完半場前，鄭兆均頭槌攻門中楣。不過在換邊後60分鐘，這名22歲大港腳勤力搶得元朗右閘羅振庭的來球再傳中，造就季初大勇的尼迪利近門打開紀錄。元朗及後換走中華台北隊中堅王睿，換入巴西籍前鋒卡真奴傾力反撲，反而令後防暴露更多空位，鄭兆均再妙傳予亞哥斯達，在70分鐘半單刀得手，加上尼迪利於2分鐘後擺脫元朗門將陳嘉豪射入空門。這名34歲法國籍射手開季每仗都有入球，更3仗入6球狀態大勇，最終協助「衝蜂軍」以3球大勝，晉級8強後將於11月10日鬥傑志。

理文今季羅致了多名經驗球員，陣容逐漸完整，開季2勝1和不敗兼攻入9球之多，一掃上季攻力疲弱的弊病。主教練陳曉明賽後說，欣喜球隊首次不失球，並承認球隊各位置都競爭大，「球隊有良性競爭，對球員都有幫助，正因如此，鄭兆均及余煒廉更要表現出值得正選。各人都要為爭位置而戰，但內部氣氛非常正面。」他續道，除了鄭兆均，余煒廉及顏樂楓近仗表現出色，值得獲港足多加留意，並冀今季取得佳績，以爭取下季主場重返將軍澳。

另一場銀牌首圈，香港飛馬在元朗大球場對愉園，縱使下午元朗附近有遊行集會及西鐵站關閉，但賽事如期舉行，僅218人入場。飛馬憑陳曉鋒在下半場66分鐘的入球，以1：0擊敗末段有射手加維蘭12碼宴客的「快活谷」，飛馬主帥文彼得取得執教生涯首勝，晉身8強後，將於11月9日在青衣運動場對富力R&F。

至於在新加坡舉行的U16亞洲賽外圍賽，港足U15今午在I組最後一仗上半場已失3球，終以0：4不敵朝鮮U15，只列小組次名。能否以4支最佳次名出線，仍需待明日其他組完成賽事後落實，但港足得失球為0，出線機會渺茫。

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