【社區盃】傑志大埔再爭社區盃　貝鈞奇稱富力將再翻新燕子崗場 (18:42)

今屆社區盃已是第6年舉行，傑志從未缺席，並在過去兩屆捧盃，今屆戲碼跟去年相同。賽事贊助款項和收益，將捐予兩隊所選擇的機構，分別為基督教聯合醫院及香港街頭足球。賽事於下周日下午5時半在旺角大球場舉行，此前還有少年社區盃，由港會U13對傑志U13，以及復辦騎師與球壇名宿的表演賽，上演「三料娛樂」。

大埔開季兩仗仍未打響勝鼓，主教練郭嘉諾承認，球隊大腳變動大及開季備戰較遲，需時建立風格，故笑言今仗「傑志肯定是大熱門」，但指若能勝出捧盃，將可提高球員信心。就盛傳正洽談一名喀麥隆籍中堅，他對有新球員加盟不感樂觀，但仍期望球會能最後衝剌簽入新中堅。傑志隊長黃洋則透露，球隊今仗會起用較多新球員及年青球員。

另外，富力R&F維持使用在廣州的燕子崗體育場後，上周首仗主場0：4負東方龍獅，因大雨場地再現積水，賽事一度延遲半小時才舉行。足總主席貝鈞奇說，新草皮需時生長穩固，而離富力下仗主場還有1個月，有足夠時間養草，相信屆時情況會較理想，「我們視察後認為球場安全不成問題，草地質素是否理想，哪是保養問題，富力會定期向足總報告進度。」他續道，上周聯賽證明作客球員不受入境問題影響，而北上觀戰港超的球迷亦屬少數。他亦打趣說，上仗富力主場大敗予東方後，應就此檢討，在球員薪酬與質素俱高下，是否便能奪冠，「這就是足球令人入迷的地方，錢多不代表一定成功」。

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