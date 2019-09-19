【歐霸】英超雙雄輪換踢歐霸　曼聯以羅美路聯袂小將杜安薛比擔正 (22:17)

（曼聯vs.艾斯坦拿 now643台、有線616/656台、無綫MyTV Super 303台 明晨03：00開賽）

（法蘭克福vs.阿仙奴 now643台、有線616/656台、無綫MyTV Super 303台 明晨00：55開賽）

曼聯上周六英超1球小勝李斯特城終止3場不勝走勢後，領隊蘇斯克查在歐霸賽前記招上確認，季初有好表現的翼鋒丹尼爾占士在上仗勇戰受傷，聯同保羅普巴、安東尼馬迪爾及勞基梳爾將於今仗缺陣，而門將羅美路及21歲英格蘭籍中堅杜安薛比均會正選上陣，後者今夏熱身賽有落場，並剛於對李城賽事末段後備入替，作為今季為紅魔的地標。

蘇斯克查續道，前鋒格連活特亦會有落場機會，並讚這17歲小將射術比他更佳，有潛質是成為出色射手，「我希望對艾斯坦拿正選的球員，賽事會令他們留下美好回憶。」而陣中主力拉舒福特賽前亦在網上發文，指歐霸為他留下特別回憶，決心今屆賽事要做得更多。這21歲英格蘭隊前鋒，首次為曼聯上陣正是在2015/16年球季的歐霸盃32強次回合，隨即梅開二度助球隊大勝5：1。此外，曼聯昨日與25歲瑞典籍的正選中堅域陀連迪路夫續約5年至2024年，並設可延長一年條款。

另邊廂，阿仙奴上仗英超在領先2球下被屈福特逼和2：2，並在全場被對手攻門多達31次。領隊艾馬利承認，球隊在該仗犯下一些錯誤，期望可改善控制比賽節奏以提升球員信心。此外，艾馬利證實，上仗正選的奧斯爾及柏柏斯達夫普路斯，兩名曾在德甲效力的球員因需休息，無緣是役登場。奧斯爾上仗首為兵工廠今季披甲，以隊長身分上陣71分鐘。

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