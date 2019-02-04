【歐聯】迪馬利亞歐戰百戰梅開二度　PSG贈皇馬3蛋　施丹：麾下無強度招敗 (19:46)

兩軍因傷停共有12將避戰，PSG改由莫路伊卡迪任箭頭，輔以沙拉比亞及迪馬利亞側擊，而2010至14年間效力皇馬、歐洲賽第100次披甲的31歲「天使」，先在14分鐘接應後衛祖安巴尼特左路傳中，射破敵軍門將泰拔高圖爾斯的十指關，後於33分鐘射門得手，加上祖安巴尼特補時階段又助攻守將梅尼亞埋齋，令全場10次攻門的皇馬吞3蛋而回，而據2003/04年球季開始足球數據統計的網站Opta顯示，皇馬是破天荒在歐聯零「中框」。另外，由於同組布魯日主場與加拉塔沙雷打和0：0，令皇馬暫時包尾。

施丹為3月中回巢執教後，首次以3球之差敗陣而極度不滿：「對手每個範疇都是勝利者，我們每個人都犯錯。使我失望的是己隊比賽中毫無强度，在這水平的賽事是沒可能的。你可以踢得差，但不能無強度，若你為搶球而戰，你就在比賽中。」至於去夏由車路士來投的門將泰拔高圖爾斯，則已40次把關共失守56次，但仍獲施丹護航，而亦倒戈皇馬的PSG門將基羅拿華斯，則連續在法甲及歐聯擔正兩次力保不失。

PSG教練杜曹則在出席賽後記招即指出：「若問及歐聯奪標，我便離開。」他續說：「也許卡雲尼、尼馬及基利安麥巴比缺陣幫了球隊，因為我們沒被視為勝出熱門，球員壓力少了。」杜曹又特別稱讚天使和今夏由愛華頓加盟的中場伊祖沙古爾：「迪馬利亞過去逾1年都有表現，所以大家不用驚訝。他這個晚上卓爾不凡。他總是危險人物。沙古爾的表現則不可思議。我數不清他此役有多少次搶截成功。」

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