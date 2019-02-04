【歐聯】曼城3蛋贈薩克達　英超唯一取勝球隊　卡尼破不獲12碼魔咒無助熱刺凱旋 (17:08)

賽前有英格蘭隊中堅史東斯受傷的曼城，由表現備受批評的奧達文迪，伙拍需客串中堅的防中費蘭甸奴握守中路。雖然後防人腳不整，但曼城仍控制戰局，全場18次射門比對手多兩倍，最終憑馬列斯、根度簡及加比爾捷西斯的入球，以3：0擊敗對手全取3分。主帥哥迪奧拿賽後指：「奧達文迪及費蘭甸奴的表現出色，球隊陣中還有艾歷加斯亞這些小將，他們的表現也相當好，所以中堅人選我仍未能決定。」此外，曼城後衛班捷文文迪今仗後備入替，是今年4月以來首次為球隊上陣。

而作客希臘球隊奧林比亞高斯的熱刺，命運則截然不同。球隊是役雖憑卡尼12碼得手及盧卡斯莫拉的遠射領先，但完半場前主隊追回1球。換邊後奧軍更有今夏加盟球隊的前法國隊中場華布拿射入12碼，最終雙方賽和2：2。卡尼過往多次在禁區內被侵犯卻不獲12碼，更曾被斥插水，是役終打破魔咒並先開紀錄，惟最終未能助球隊凱旋。他賽後不滿球隊後防對此犯錯：「我們總是犯下同樣的錯誤，但球隊已有豐富經驗，不再是乳臭未乾了。無論如何，我們要找出解決方法。」無獨有偶，熱刺月初與英超作客阿仙奴也是在領先兩球下被兵工廠逼和，領隊普捷天奴認為麾下心態需要改善：「他們要更加積極，加強訓練及在心態上作出調整，才可令球隊的表現更平穩。」

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