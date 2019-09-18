【逃犯條例:圖輯】逾千球迷維園築人鏈大合唱　破冰合照呼港人加油 (22:03)

本月初約40支香港及海外球隊的球迷組織發表聲明，抨擊警方濫暴；港足上周於香港大球場的世界盃外圍賽，亦有球迷於場內聲援示威者。日前再有人發起名為「球迷大和解」的行動，號召各隊球迷今晚7時半在維園足球場組人鏈。

現場所見，超過一千人響應行動，包括一向是足球發燒友的前立法會議員梁國雄。球迷各自穿上愛隊球衣，包括港足、港超球隊大埔、南華、英超球隊曼聯、利物浦、阿仙奴、西甲球隊巴塞隆拿等最少20支球隊，多對「宿敵」球會的球迷亦破冰合照，甚至互相打氣吶喊，其後組成人鏈圍繞6個足球場。

自9歲起支持利物浦的Yoyo表示，今晚行動令球迷身分增添意義：「之前有不同職業的集會，亦有女性集會，但球迷是較隱性的身分，可以是任何職業人士的興趣；但今晚令香港人團結，爭取徹查831事件及五大訴求，令這個身分更有意義。」香港利物浦官方球迷會早前遭利物浦會方指聲明違規，但前者拒絕刪帖要求，Yoyo表示對英國會方感失望，認為政治難以和包括足球在內的生活分割。

現場亦有紐卡素球迷帶同中國隊球衣，讓人投票是否願意與中國隊和解。身為曼聯球迷的澳門人歐陽先生表示，知道有網民呼籲到跑馬地馬場，自己沒打算去，但沒想過馬會取消整天賽事：「馬會可以只取消第一場，即何君堯馬匹出戰的賽事，而不是全部賽事，令馬迷仍有9場賽事下注。」他又稱：「自從831事件後，我已覺得不是政見，而是良知問題，希望香港人捍衛自己的良知。我在澳門出生，見證澳門被共產黨控制，希望香港不要重蹈覆轍。」

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